Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türkiye'yi temsil eden sporculara milli sporcu belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türkiye'yi temsil eden sporculara milli sporcu belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yürürlükten kalkan yönetmelikte, daha önce doping sebebiyle ceza alan bir sporcu cezasını çektikten sonra tekrar yarışmalara katılıp, milli olup Avrupa ve dünya şampiyonu olma başarısı gösterse bile milli sporcu belgesi alamazken; yeni çıkarılan yönetmelikte, doping yapması sebebiyle almış olduğu cezasını tamamladıktan sonra katıldığı yarışmalarda kendisine milli sporcu belgesi düzenlenerek yürürlükten kalkan yönetmelikteki durumun önüne geçilmiş oldu.Yürürlükten kalkan yönetmelikte, kendi imkanları ile her uluslararası yarışmaya katılan sporculara milli sporcu belgesi verilirken; yeni çıkarılan yönetmelikte ciddi suistimallere neden olan bu konu hakkında düzenleme yapılarak, 'Temsil görevi verilmediği halde kendi imkanları ile uluslararası müsabakalara katılan sporculara milli sporcu belgesi düzenlenmez' hükmü getirildi ve bu konu hakkında yapılacak suistimallerin önüne geçilmiş olundu.MİLLİLİK SINIFLARINI BELİRLEME YETKİSİ BAKANLIĞA VERİLDİYürürlükten kalkan yönetmelikte, milli sporcu belge sınıflarını belirleme yetkisi yönetmelikte belirlendiği için uluslararası federasyonların yarışma cinsi değiştiğinde belge sınıfları belirlenirken ve yönetmelik değişikliğine gerek duyulurken; yeni çıkarılan yönetmelikte, 'Milli sporcu belgesi sınıflarına ilişkin müsabaka türleri Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanır' şeklinde düzenleme yapıldı.Ayrıca, milli sporcu belge sınıflarını belirleme yetkisi uluslararası federasyonların yarışma cinsi değişikliklerinde yönetmelik değişikliğine ihtiyaç duyulmadan Bakanlık içerisinde yapılacak talimatlarla belge sınıflarıyla ilgili düzenleme yapılacak duruma getirildi.Yürürlükten kalkan yönetmelikte, milli sporcu belgesi düzenlenirken sporcuların katılmış olduğu müsabakayla ilgili millilik sayıları hesaplanırken sıkıntılar yaşanıyorken; yeni çıkarılan yönetmelikte, millilik sayıları hesaplanmasıyla ilgili gerekli düzenlemeler ve değişiklikler yapılarak daha adil bir hesaplama yapılması ve karışıklıkların önüne geçilmiş olundu.MİLLİLİK BELGELERİ ARTIK E- DEVLET'TEN ALINABİLECEKYürürlükten kalkan yönetmelikte, milli sporcu belgeleri ıslak olarak imzalanıp, sporculara verilip, hem federasyon hem de Bakanlık tarafından arşivlemesi fiziki olarak yapılması gerekiyorken; yeni çıkarılan yönetmelikte, milli sporcu belgesi işlemleri Spor Bilgi Sistemi'nde tamamlandıktan sonra belgeyi almaya hak kazanan sporcular kendi e-devlet hesapları üzerinden belgelerine elektronik ortamda kolayca ulaşabilecek.Düzenlenen milli sporcu belgeleri ile bunlara ilişkin her türlü veri, bilgi, belge ve kaydın Bakanlık bilişim sisteminde saklanarak fiziki arşivleme yapılmasına gerek duyulmaması sağlandı.HENÜZ BELGE ALMAYANLARIN HAKLARI DA KORUNMUŞ OLDUYönetmelikle milli sporcu belgesindeki millilik sayısının belirlenmesinde tüm spor dallarının özelliği gözetilerek daha da hakkaniyetli bir sistem belirlenirken, milli sporcusu belgesi iptaline ilişkin hükümler de ifade edildi.Yine yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat hükümlerine göre belge almaya hak kazanan ancak henüz belge almayanların hakları da korunmuş oldu."BAKAN KASAPOĞLU: TÜM İMKANLARIMIZLA SPORCULARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Türkiye'yi temsil eden sporculara milli sporcu belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelikle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Bakan Kasapoğlu, Türkiye'yi temsil eden sporculara milli sporcu belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin hayırlı olması temennisinde bulundu.Daha önce doping cezası alan bir sporcunun cezasını çektikten sonra tekrar yarışmalara katılıp milli olsa, hatta Avrupa ve dünya şampiyonu olsa bile millilik belgesi alamadığını, düzenlemeyle bunun da önlendiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, cezası bittikten sonra yarışmalara katılan sporcuların artık millilik belgesini alacağını söyledi.Bakan Kasapoğlu, yeni yönetmelikle, millilik sınıflarını belirleme yetkisinin Bakanlığa verilerek, uluslararası federasyonların yarışma cinsi değiştiğinde yönetmelik değişikliğine gerek kalmayacağını ifade etti. Bakan Kasapoğlu, yönetmelikle bürokrasiyi de en aza indirdiklerine işaret ederek sporcuların millilik belgelerini artık e- devletten alabileceklerini kaydetti.

Bakan Kasapoğlu, milli sporcuların başarılı olabilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Her birinizin başarılarıyla duyduğumuz gurur, heyecan, inşallah hız kesmeden devam edecek. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Sizlerin her birinizin başarısıyla ulusal ve uluslararası anlamda şampiyonalarda olimpiyatlarda gurur duymaya devam edeceğiz. Bakanlığımız, devletimiz, tüm imkanlarıyla sizlerin yanınızda olmaya devam edecek. İnşallah hedefleriniz doğrultusunda tüm imkanlarımızı sizler için seferber edeceğiz. Devlet, sizler için var. Ülkemizin kaynakları sizler için var. Yaptığımız çalışmaları daha da artıracağız." dedi.

Kaynak: DHA