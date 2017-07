Milli Sporcu Aydın'dan Başkan Altınok'a Ziyaret

Su altında tek nefeste paletle en uzun mesafe yüzme dünya rekorunu kıran milli sporcu Sertan Aydın, rekor belgesini Şarköy Belediye Başkanı Selami Altınok'a takdim etti.



Altınok, "Su altında tek nefeste paletle en uzun mesafe yüzme" dünya rekorunu kıran Aydın'ı makamında kabul etti.



Yerel yönetim olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında yer aldıklarını belirten Altınok, "Milli sporcumuz Sertan Aydın da dünya rekorunu kırarak bizleri sevindirmişti. Bugün de rekor belgesinin bize getirdi. Sporcularımıza olan desteklerimiz her zaman devam edecek." dedi.



Aydın da rekorunun Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu tarafından da onaylandığını belirterek, şunları söyledi:



"Palet ile tek nefeste denizde su altında en uzun mesafe kat etme dünya rekoru belgesinin aldığım için mutluyum. Uluslararası resmi Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) hakemleri, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu resmi gözlemcileri ve WADA antidoping doktoru onayının ardından belgem gönderildi. Bende bana her zaman destek olan Selami Altınok başkanımıza belgeyi takdim ettim."