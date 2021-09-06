Milli sporcu Astsubay Üstçavuş Mustafa Yerli kick boksta Balkan şampiyonu oldu
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Milli sporcu Astsubay Üstçavuş Mustafa Yerli kick boksta Balkan şampiyonu oldu

Milli sporcu Astsubay Üstçavuş Mustafa Yerli kick boksta Balkan şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Makedonya'da düzenlenen 15. Balkan Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Astsubay Üstçavuş Mustafa Yerli, 79 kg Kick Light branşında Balkan şampiyonu oldu.

Makedonya'da düzenlenen 15. Balkan Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Astsubay Üstçavuş Mustafa Yerli, 79 kg Kick Light branşında Balkan şampiyonu oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Makedonya'da düzenlenen 15'inci Balkan Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcumuz Astsubay Üstçavuş Mustafa Yerli 79 kg Kick Light branşında Balkan şampiyonu oldu. Personelimizi kutluyor, kendisine gururla alkışlayacağımız daha nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Milli sporcu Astsubay Üstçavuş Mustafa Yerli kick boksta Balkan şampiyonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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