Milli sporcu Alperen Karahan gülle atmada 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı

Milli sporcu Alperen Karahan, 27. Nurullah İvak Atmalar Şampiyonası'nda gülle atmada 20,07 metrelik derecesiyle 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.

Milli sporcu Alperen Karahan, 27. Nurullah İvak Atmalar Şampiyonası'nda gülle atmada 20,07 metrelik derecesiyle 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursa Atıcılar Atletizm Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde gülle atmada rekor kırıldı.

İki yıl önce 20 yaş altında Avrupa üçüncüsü olan Alperen Karahan, yarışmada üçüncü hakkında elde ettiği 20,07 metrelik dereceyle Osman Can Özdeveci'ye ait 19,88 metrelik 23 yaş altı Türkiye rekorunu geliştirdi.

Türkiye atletizm tarihinde erkekler gülle atmada Hüseyin Atıcı ve Osman Can Özdeveci'den sonra 20 metreyi aşan üçüncü isim olan Alperen Karahan, böylece 18 yaş altı ve 20 yaş altı rekorlarının ardından 23 yaş altında da rekoru ele geçirmiş oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu