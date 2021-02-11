Milli snowboardculardan FIS yarışında 10 madalya

Milli snowboardcular, Lübnan'da düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) Snowboard GS Cedars Yarışı'nda 4 altın, 4 gümüş, 2 bronz olmak üzere 10 madalya kazandı.

Milli snowboardcular, Lübnan'da düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) Snowboard GS Cedars Yarışı'nda 4 altın, 4 gümüş, 2 bronz olmak üzere 10 madalya kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Snowboard Alpine Milli Takımı, Lübnan'da organize edilen FIS Snowboard GS Cedars Yarışı'nda, ilk gün yapılan müsabakalar sonrasında önemli bir başarıya imza attı.

Birinci yarışta, milli sporcularan erkeklerde Uğur Koçak altın, Hamza Polat gümüş ve Emre Boydak bronz, kadınlarda ise Selin Gülce Güler altın, İrem Gezer gümüş madalya kazandı.

İkinci yarışta ise yine erkeklerde Hamza Polat altın, Emre Boydak gümüş, Uras Uçanoğlu bronz, kadınlarda Selin Gülçe Güler altın, İrem Gezer gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak