Milli sırıkçı Sedat Cacim, Olimpik Deneme Yarışması'nda Türkiye rekoru kırdı
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Milli sırıkçı Sedat Cacim, Olimpik Deneme Yarışması'nda Türkiye rekoru kırdı

Milli sırıkçı Sedat Cacim, Olimpik Deneme Yarışması'nda Türkiye rekoru kırdı
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Spor

Milli sporcu Sedat Cacim, Mersin'de düzenlenen Olimpik Deneme Yarışmasında, 20 yaş altı sırıkla atlama branşında Ersu Şaşma'ya ait 5,20'lik dereceyi bir santimetre geliştirip yeni rekorun sahibi oldu.

Milli sporcu Sedat Cacim, Mersin'de düzenlenen Olimpik Deneme Yarışmasında, 20 yaş altı sırıkla atlama branşında Ersu Şaşma'ya ait 5,20'lik dereceyi bir santimetre geliştirip yeni rekorun sahibi oldu.

Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleşen organizasyonun ikinci gününde, yarışmacılar çeşitli branşlarda ter döküyor.

Sırıkla atlama branşında mücadele eden sporculardan Sedat Cacim, 5.21 atlayarak bu alanda Ersu Şaşma'ya ait 20 yaş altı Türkiye rekoru olan 5.20'yi bir santimetre geliştirdi.

Yeni rekorun sahibi olan genç sırıkçı, büyük sevinç yaşadı.

Organizasyon, diğer branşlardaki yarışlarla devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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