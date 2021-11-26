Milli SİHA Bayraktar TB2 400 bin uçuş saatini tamamladı

TÜRKİYE'nin ilk milli ve özgün Siha'sı Bayraktar TB2, 400 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.

Milli SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2 önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 400 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece Bayraktar TB2 SİHA gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı oldu.

2014'TE ENVANTERE GİRDİ

13 ÜLKEYE İHRACAT

NATO VE AB ÜYESİ BİR ÜLKEYE İLK SİHA İHRACATI

2020'DE 360 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

YERLİLİK ORANI REKOR DÜZEYDE

REKORLARIN SAHİBİ

ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DAMGASINI VURDU

MAVİ VATAN'I GÖZLÜYOR

DEPREMDE GÖREV YAPTI

ORMAN YANGINLARINI TESPİT

GÖÇMENLERİN KURTARILMASINDA ROL ALIYOR

DÜNYA BASININDA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI.

KARABAĞ'IN KURTARILMASINDA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENDİ

Bayraktar TB2 SİHA'lar kardeş ülke Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır devam eden Karabağ işgalini sonlandırmasında da önemli bir rol üstlendi. Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'a yönelik olarak 27 Eylül 2020 tarihinde bir askeri harekat başlattı. Harekatın başlangıcından 44 gün sonra, 10 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın işgalini sonlandırarak Dağlık Karabağ'ı kontrol altına aldı. Ermenistan'a yönelik harekat esnasında Azerbaycan Ordusu, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ları tüm cephe hattında kullandı. Savunma analistleri tarafından teyit edilen çalışmalara göre Bayraktar TB2 SİHA'lar ile Ermenistan Ordusu'na ait birçok hava savunma sistemi, radar sistemi, tank, zırhlı araç, kamyon, cephanelik, mevzi ve birlik imha edildi. Azerbaycan'ın Ordusu'nun dünyayı şaşırtan bu başarısı dünya medyası ve savunma uzmanları tarafından Türk SİHA'larının harp tarihini değiştirerek oyun kurucu bir güce ulaştığı şeklinde yorumlandı.