Milli SİHA Bayraktar TB2 100 bin uçuş saatini tamamladı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2, 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, milli SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2 önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan ve son olarak terör örgütüne karşı yürütülen Pençe Harekatı'nda başarıyla görev yapan Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen bu sınıftaki bir hava aracı 100 bin saat uçarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.

86 SİHA göklerde

Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine girdi.

2015'te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Şu anda envanterde bulunan 86 Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

İlk ihracat başarısı

Dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip edilen Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasına da kapı araladı. Böylelikle Türk savunma sanayisinin en önemli adımlarından biri atıldı.

Yapılan anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'lar, havacılıkta 100 yıllık bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçaklarını üreten Ukrayna'ya sonrasında ise Katar'a ihraç edildi. Aynı kapsamda Milli SİHA'ya ilgi duyan başka ülkelerle de görüşmeler devam ediyor.

Göklerde rekor yazıyor

Türk havacılık tarihinde 24 saat 34 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresi ve 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kıran Milli SİHA, 100 bin saatlik uçuşla Türk havacılık tarihinde bu kadar uzun süre başarıyla Türkiye'ye hizmet eden ilk hava aracı ünvanını da kazandı.

Milli SİHA Bayraktar TB2, TSK tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında oyun kurucu olarak rol aldı. Savunma uzmanları harekatların beklenenden çok daha kısa sürede sona ermesini ve daha az kayıp yaşanmasında en önemli etkenlerden birinin milli SİHA'lar olduğunu belirtti. Bayraktar TB2 SİHA sistemleri özellikle Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda bütün uçuşlarının yüzde 90'ından fazlasını yaparak, 5 bin 300 saat uçuşla adeta harekata damgasını vurdu.

Kırmızı listedeki teröristler etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne yönelik birçok operasyonda başarıyla görev yapan Bayraktar TB2 SİHA, terör örgütü PKK'nın birçok sözde yöneticisinin ve örgüt üyesi teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde de görev aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından Kırmızı listede aranan "Mam Zeki Şengali" kod adlı PKK'lı İsmail Özden'in etkisiz hale getirilmesinde önemli bir rol üstlendi.

"100 bin saat büyük başarı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baykar Teknik Müdürü (CTO) Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'nın 100 bin uçuş saatini tamamlamasına ilişkin şunları kaydetti:

"Dünyada insansız hava araçları açısından 100 bin saat uçuş çok ciddi bir başarı. Bunu gerçekleştiren çok az ülke var. Bu başarı, canla başla emek veren ekip arkadaşlarımıza, gecesini gündüzüne katıp bu sistemleri gururla ülkemizin savunmasında kullanan en alt düzeyden en üst rütbedeki güvenlik güçleri personelimize, ülkemizin milli ve bağımsız savunma sanayinin vizyonunu ortaya koyan Savunma Sanayii Başkanlığı mensuplarına, bu vizyonun iradesi olan milli ve yerli siyasete, en başta da 'kendi semalarımda hür ve özgür olacağım' diyerek gönülden destek veren aziz milletimize aittir."

"Güneydoğu'da ve Afrin'de arazide çalıştık"

Bayraktar, TSK'nın insansız hava aracı teknolojisini dünyada en etkin ve başarılı kullanan 3 ülkeden biri olduğunu belirterek, "Bu sistemlerin terörle mücadelede büyük fedakarlıklarla görev yapan Mehmetçiğimize layık olacak şekilde geliştirilebilmesi için ben dahil mühendis ve teknisyen arkadaşlarımız 2005'ten bu yana yıllarca Güneydoğu'da sınır birliklerinde kaldı. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda ise yaklaşık 60 kişilik bir ekiple arazideydik. Orada yapılan hareketli hedef vurma gibi teknolojik geliştirmelerle TSK'nın yaptığı operasyonlarda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileri etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 100 bin saatlik uçuş süresinin Cumhuriyet'in ilk yıllarında elde edilebileceğini ancak Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ gibi isimlerin engellenmesi nedeniyle bu başarıya yeni ulaşıldığını vurgulayan Bayraktar, "Bir zamanlar parasıyla almak istediğimiz halde İHA'lar ülkemize verilmedi. Biz de tüm yıldırma politikalarına karşı köklerimizden aldığımız güçle ve tam bağımsız bir Türkiye vizyonuyla çalışmayı sürdürüyoruz. Bayraktar TB2 SİHA'ların ve daha büyük sistemlerin geliştirilmesi için çaba gösteriyoruz. Havacılıkta ülkemizin yakaladığı ivme ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin oluşturduğu toplumsal dip dalga ile uçuşların milyon saate ulaşacağına ve uzaya yönelik çalışmalara varacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"100 bin saat başarılı uçuş bir ilk"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise Türk havacılık tarihi için önemli olan bu başarının Baykar Ailesi olarak kendilerini çok gururlandırdığını belirterek, "Bayraktar TB2 SİHA sistemi teknik özellikler ve ihracat başarısıyla birçok ilki gerçekleştirdi. Sahada güvenlik güçlerimizin en büyük destekçilerinden biri oldu. Ayrıca milli bir hava aracının 100 bin başarılı uçuş saatini tamamlaması ülkemiz için bir ilk. Baykar ekibi olarak bu başarıyı bizlerden sevgisini ve desteğini esirgemeden her zaman gösteren Türk milletine armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar TB2 SİHA'nın TSK'nın düzenlediği operasyonlardaki başarılarıyla dünyanın dikkatini çektiğini, ihracat için talepler olduğunu ve bu taleplerin giderek arttığını aktaran Haluk Bayraktar, şunları anlattı:

"Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'a yapılan benzer engellemelerle biz de mücadele ettik. Ancak Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile hep ileriye gitmek için çaba gösterdik. Yüzde 93 yerlilikle tamamlanan Milli SİHA'nın gösterdiği başarı, ülkemizin ve savunma sanayimizin geldiği yeri göstermesi açısından çok önemlidir. Bu başarı nedeniyle dünyadaki birçok ülke Bayraktar TB2 SİHA sistemleri ile ilgileniyor. Bu yıl Avrupa ve Orta Doğu'da iki ülkeye teslimatları tamamlayarak ihracat gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde ise Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Orta Asya gibi potansiyel olduğunu gördüğümüz ve giderek taleplerin arttığı bölgelerde ihracata daha fazla odaklanacağız."

Türkiye kendi SİHA'sı ve mühimmatını üreten 6 ülkeden biri

Üç yedekli aviyonik sistemleri ile sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB2 SİHA sistemi, TSK envanterine giren ilk milli taktik insansız hava aracı sistemi olarak 2014 yılından bu yana aktif olarak kullanılıyor.

Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyabilen Bayraktar TB2, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapma kabiliyetine sahip bulunuyor.

Bu özelliklerle Türkiye, dünyada kendi SİHA'sı ve mühimmatlarını üreten 6 ülkeden biri olarak öne çıkıyor. Yüzde 93 yerlilik oranına sahip olan Milli SİHA, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı "gör-ve-vur" özelliğine sahip hepsi bir arada çözüm sunan bir sistem olarak dikkati çekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılan sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkanı sağlıyor.

Kaynak: AA