Milli servete maganda kurşunu
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Milli servete maganda kurşunu

Milli servete maganda kurşunu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da sürücüleri bilgilendirmek ve uyarmak amacıyla konulan tabelalar magandaların hedef tahtası haline geldi.

Çorum'da sürücüleri bilgilendirmek ve uyarmak amacıyla konulan tabelalar magandaların hedef tahtası haline geldi.

Sürücü, yolcu ve yayaları yol üzerindeki var ise bir tehlike konusunda uyaran ve niteliği konusunda bilgi veren 'uyarı işaret levhaları' milli servet olarak içerisinde yer alıyor. Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arı, Kışla, Çingiller ve Mahmatlı yolu üzerinde bulunan bazı uyarı tabelaları, kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu hasar gördü. Magandalar tarafından hedef tahtasına haline getirilen tabelalar delik deşik olurken levhaların üzerinde bulunan boyaların da bazı kısımları silindi

Magandalar tarafından tabelalara yapılan çirkin saldırı bir yandan devleti zarara uğratırken diğer taraftan da yolları kullanan sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor. - ÇORUM

Milli servete maganda kurşunu
Milli servete maganda kurşunu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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