Milli Servet Otoparklarda Çürüyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren otoparklar, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Bölge Trafik İstasyon Amirliği, Zabıta Müdürlüğü, Vergi Dairesi ve İnegöl Şoförler Odası tarafından denetimden geçirildi. Denetimlerde otoparklarda çok sayıda atıl vaziyette araçları gördüklerini ifade eden Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, otopark işletmecilerinin ve vatandaşların bu işten mağdur olduğunu belirterek, "Binlerce motosiklet ve araç Türkiye ekonomisine kazandırılmayı bekliyor" dedi.



"Türk ekonomisine kazandırılması gerekiyor"



Ekipler, İnegöl'de faaliyette bulunan Palandöken, Çelik ve İkizler Otoparklarını denetledi. Yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, "Senede iki sefer olmak üzere 6 ayda bir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Bölge Trafik İstasyon Amirliği, Zabıta Müdürlüğü, Vergi Dairesi ve Şoförler Odası olarak otoparklarımızı rutin kontrol ediyoruz. Kanunen yapılması gereken denetlemeler ama maalesef bu denetleme de gördüğümüz otoparklarımızda çok atıl vaziyette araçlar var. Bunlara ivedilikle bir çözüm bulunup, bu kadar atıl vaziyette olan araçların Türk ekonomisine kazandırılması gerekiyor. Çıkan yasalar, kanunlar maalesef bir yerde tıkanıyor. Bu tıkanıklığın biran önce açılması için buradan devlet büyüklerimize bir çağrıda bulunuyoruz; bu çirkin görüntülerin artık son bulması gerekiyor. Bu işle iştigal eden arkadaşlarımızda, vatandaşlarda bu işten mağdur. Binlerce motosiklet, araç Türkiye ekonomisine kazandırılmayı bekliyor" diye konuştu.



"Bu işin hızlanması gerekiyor"



Türkiye genelinde 5 milyon aracın otoparklarda beklediğini ifade eden Korkmaz, "Otoparklarda beklemekten hurdaya çıkmış araçlarda var. Bunların MKE'ye kazandırılması gerekiyor. Bursa'da 30 bin civarında, İnegöl'de de 3 bin civarında araç otoparklarda. Bunların çoğu kullanılamaz vaziyette. Bu işin çözümü ise şöyle olabilir; İcra dosya sıralamasında birinci ve ikinci sırada olan şahıs alacakları önceden 1 yıl şimdi ise 6 ay içerisinde tazelenmeyenler kanunen düşüyor. Vergi Dairesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları üçüncü sırada yer alıyor. Bunların araştırılıp, SGK ve Maliye Bakanlığı tarafından birinci ve ikinci sıradaki tazelenmeyerek düşen sıralar göz önünden çıkartılıp, bu araçların devlet ekonomisine kazandırılması sağlanması gerekiyor. Bu işin hızlanması gerekiyor. 10-15 seneden beri duran araçlar çok rahat bir şekilde satılıp, ekonomiye kazandırılır. Ama bununla alakalı devlet defalarca karar aldı ama bir türlü uygulamaya konulmadı" dedi.



"Tüplü araçlara çözüm bulunmalı"



Bursa Otopark İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı, İnegöl Palandöken ve Çelik Otopark sahibi Güven Korkut ise, "Şoförler Odası Başkanımız Bahattin Korkmaz'ın dile getirdiği sorunlardan bir yıllardır sıkıntılıyız. İki otoparkımızda 2 bine yakın araç var. Bunların içerisinde 17 yıllık araçlarımız var. Bu konuyla ilgili yetkili mercilere birçok dilekçe verdik ama bir türlü çözüm bulamadık. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu konuda bir çözüm bekliyoruz. Ayrıca otoparklarımızda bulunan araçların yüzde 10'u tüplü. Burada yaşanabilecek bir gaz sıkışması sonucunda meydana gelebilecek olaydan bizler mesul değiliz. Bu çok büyük bir ekonomik kayıp olur. Bu Türkiye genelinde ki tüm otoparkçıların ciddi bir sorunudur. Tüplü araçlar trafikten men edildikten sonra ayrı bir ödenek çıkarılarak aracın tüp aksamlarını söktürmemiz lazım ya da bize ayrı bir ödeme kalemi çıkarmaları lazım. Araçlardaki tüp aksamını çıkarıp, otoparkımızı, çevremizi sağlama almamız gerekiyor. Herhangi bir olumsuz durumda can ve mal kaybına sebebiyet verebilir. Olursa, felaket olur" şeklinde konuştu.



"Otoparkta araçlar çürüyor"



Bazı araçların 15 - 20 yıldır otoparkta beklediği için çürüdüğünü belirten Korkut, "Bu iş zor bir iş. Çok emek sarf edilmesi gereken bir iş. 15-20 yıldır bekleyen araçlar var. Çürümüşler artık. Bu devlet için de zarar, milli emlak için de zarar, hazine için de zarar. Bunların 6 aydan sonra yetkili kurumlar tarafından satışının hazırlanıp, hem hazineye hem Mal Müdürlüğüne hem de vatandaşa peyderpey hakkının verilmesi lazım. Herkes hakkını alması lazım. Doğru olanı da zaten budur" dedi. - BURSA