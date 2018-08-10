Milli Savunma ve Ticaret Bakan Yardımcıları Atandı

Milli Savunma ile Ticaret Bakanlıklarında bakan yardımcılıklarına atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Milli Savunma Bakan Yardımcılıklarına Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere, Şuay Alpay ve Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun ataması gerçekleştirildi.

Ticaret Bakan yardımcılığına da Fatih Metin getirildi. - ANKARA