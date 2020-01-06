Milli Savunma Üniversitesine başvurular yarın başlıyor
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Milli Savunma Üniversitesine başvurular yarın başlıyor

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular 7 Ocak-10 Şubat 2020 arasında alınacak.

06.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:58
Milli Savunma Üniversitesine başvurular yarın başlıyor

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular 7 Ocak-10 Şubat 2020 arasında alınacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Mart 2020'de yapılacak MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na başvurular yarın başlayacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 Şubat'a kadar yapabilecek.

Kaynak: AA
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