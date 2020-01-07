Milli Savunma Üniversitesine başvurular başladı
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Milli Savunma Üniversitesine başvurular başladı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için başvurular alınmaya başladı.

07.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:16
Milli Savunma Üniversitesine başvurular başladı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için başvurular alınmaya başladı.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2020-MSÜ'ye başvurular, "osym.gov.tr" resmi internet adresinden yapılacak.

Bugün başlayan başvuru süreci, 10 Şubat 2020'de sona erecek.

Kaynak: AA
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