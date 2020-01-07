Milli Savunma Üniversitesi tanıtım toplantısı yapıldı
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Milli Savunma Üniversitesi tanıtım toplantısı yapıldı

Baskil ilçesinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından askeri personel yetiştirmek amacıyla açılan Milli Savunma Üniversitesi'nin tanıtımı düzenlendi.

07.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:42
Milli Savunma Üniversitesi tanıtım toplantısı yapıldı

ilçesinde tarafından askeri personel yetiştirmek amacıyla açılan Milli Savunma Üniversitesi'nin tanıtımı düzenlendi.

Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapılan tanıtım toplantısına lise öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Toplantıda, Milli Savunma Üniversitesi'nin sınav şartları, bölümleri ve çalışma alanları hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA
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