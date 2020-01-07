Milli Savunma Üniversitesi tanıtım toplantısı yapıldı
Baskil ilçesinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından askeri personel yetiştirmek amacıyla açılan Milli Savunma Üniversitesi'nin tanıtımı düzenlendi.
Baskil ilçesinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından askeri personel yetiştirmek amacıyla açılan Milli Savunma Üniversitesi'nin tanıtımı düzenlendi.
Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapılan tanıtım toplantısına lise öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.
Toplantıda, Milli Savunma Üniversitesi'nin sınav şartları, bölümleri ve çalışma alanları hakkında bilgi verildi.