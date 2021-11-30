Milli Savunma Üniversitesi Sözleşmeli Personel Temini Sınavı sonuçları açıklandı - Haberler
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Milli Savunma Üniversitesi Sözleşmeli Personel Temini Sınavı sonuçları açıklandı

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Milli Savunma Üniversitesi Sözleşmeli Personel Temini Sınavı sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Sözleşmeli Personel Temini Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Sözleşmeli Personel Temini Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, detaylı bilgiye "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

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