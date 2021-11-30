Milli Savunma Üniversitesi Sözleşmeli Personel Temini Sınavı sonuçları açıklandı
AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Sözleşmeli Personel Temini Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Sözleşmeli Personel Temini Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, detaylı bilgiye "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.
AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri
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