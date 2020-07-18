Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Afyoncu Vali Şıldak'ı ziyaret etti Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Vali Hasan Şıldak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Vali Hasan Şıldak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Afyoncu, makamında ziyaret ettiği Şıldak'a görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, üniversitede yapılan projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'yu ağırlayan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hasan Şıldak, Afyoncu'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA