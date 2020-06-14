Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı Adayların sosyal mesafeye dikkat edilerek sınava gireceklere alana alınması Adaylara, dezenfektan, maske ve ıslak mendil dağıtılması NİĞDE - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), başladı.

Adayların sosyal mesafeye dikkat edilerek sınava gireceklere alana alınması Adaylara, dezenfektan, maske ve ıslak mendil dağıtılması NİĞDE - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), başladı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde sınava girecek adaylar, sosyal mesafeye dikkat edilerek sınav yerlerinde alındı. Ayrıca adaylara, dezenfektan, maske ve ıslak mendil dağıtıldı. Kaynak: AA