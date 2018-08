Milli Savunma U¨niversitesi Harp Okulları Mezuniyet To¨reni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ordumuzu, FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin tasallutundan kurtarmakla kalmayacak, yerli ve milli vasfını güçlendireceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen Milli Savunma U¨niversitesi Harp Okulları Mezuniyet To¨reninde yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanında görev yapan Mehmetçik'in, diğer ülkelerin askerlerinden farklı olarak öncelikle bölge halkının gönlünü kazandığını belirtti.

Mehmetçik'in, gittiği yerlerde halk tarafından sevildiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim her bir insanımız gibi her askerimizin de mayasında bu anlayış var. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi subayından erine kadar tüm askerleriyle içlerinden çıktığı milletimizin hasletlerine uygun şekilde güçlendirmeye devam edeceğiz. Ordumuzu, FETÖ ve PKK başta olmak üzere ülkemizin ve milletimizin düşmanı terör örgütlerinin tasallutundan kurtarmakla kalmayacak, her yönüyle yerli ve milli vasfını güçlendireceğiz. Bu konuda Milli Savunma Üniversitemize ve komuta kadememize güveniyoruz."

Erdoğan, bu coğrafyada yaşamanın bedeli bulunduğunu, bu bedelin, sürekli tehdit altında, teyakkuz halinde bulunmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin gündeminin sürekli terör saldırıları, bölgesindeki insani krizler, mağdurların ve mazlumların sıkıntıları hatta tabi afetler olması kesinlikle bizim tercihimiz değildir. İbn-i Haldun'un deyimiyle, 'Coğrafya kaderdir.' Biz de kaderimize rıza gösterecek burada hayatımızı sürdürmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Köksüz insanlar gibi köksüz toplumlar da rüzgarın önünde savrulmaya mahkumdur. Rüzgarın önünde bir savrulmaya başladınız mı kendinizi nerede bulacağınızı ancak Allah bilir."

"Ülkemize dört elle sarıldık"

Geçen iki yüz yıldır ecdadın, son sığınağı, limanı ve son vatanının Anadolu olduğunu ifade eden Erdoğan, Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Kuzey Afrika'dan Kırım'a kadar nerede başı dara düşen varsa istikametini Anadolu'ya çevirdiğini söyledi.

"Anadolu'dan başka gidecek yerimiz olmadığını gerçeğini de hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık." diyen Erdoğan, Çanakkale Savaşı'nda, İstiklal Harbi'nde, 15 Temmuz'da vatanın savunulduğunu hatırlattı. Erdoğan, "Anadolu'yu Türk'ten ve onunla eş değer gördükleri Müslüman'dan temizlemek için yanıp tutuşanların heveslerini her seferinde bu inançla, azimle kursaklarında bıraktık. Türkiye'yi Anadolu'nun sadece bekçisi olarak görenler asla sahibi kabul etmeyenlere inat ülkemize dört elle sarıldık." ifadelerini kullandı.

Vatanı korumak için gereken kırmızı çizgilerin Türkiye sınırlarda değil, daha ötesinde başlaması gerektiği için buna göre bir politika izlendiğini belirten Erdoğan, terörle mücadelenin Suriye ve Irak'ta sürdürülmesinin ve Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar dünyanın her köşesinde güçlü, siyasi, ekonomik sosyal ilişkiler tesis etmeye çalışmalarının sebebinin de bu olduğunu vurguladı.

Vatan topraklarının her karışına vurulan mührün, geçen 16 yılda Türkiye'nin 3,5 kat büyümesinin en önemli sonuçlarından biri olduğuna işaret eden Erdoğan, kimi zaman terle kimi zaman kanla yoğrulan bu toprakların ilelebet vatan olduğunu aktardı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir ayağımızı buraya sıkı sıkıya basacak, diğeriyle tüm bölgeyi, dünyayı dolaşacağız. Böylece kendimizle birlikte kardeşlerimizin, dostlarımızın umudunu bize bağlamış herkesin yanında yer alma, yarasını sarma, elimizi uzatma imkanı bulacağız. İşte bu Türkiye'yi kabullenmek istemiyorlar. Böyle bir Türkiye'ye tahammülleri yok. Geçmişte uzunca süre hep tabi olan, takip eden Türkiye'ye alıştıkları için kendi yolunu kendi iradesiyle çizen Türkiye'ye tahammül edemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, büyük ve güçlü Türkiye'nin önünde duramayacaklar, bize bin kere diz çöktürdüklerini zannetseler de bin kere ayağa kalkmaya devam edeceğiz."

"Can içindeki canları aramaya hep devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Karakoç'un Aklıma Düşenler şiirinin, "Her nerede tarih sesi duyarsam, Özlediğim zaman düşer aklıma. Üç kıtada dalga yayılan nihayetsiz umman düşer aklıma, aşk ile vecd ile adalet ile ilim düşer, irfan düşer aklıma. Şu dünyayı baştan başa sarsacak mühürlenmiş ferman düşer aklıma. Umutsuzluk yaklaşırken yanıma gökten yağan derman düşer aklıma. Can içinde bir can düşer aklıma." dizelerini okudu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz gökten yağan dermandan hiçbir zaman umudumuzu kesmedik, kesmeyeceğiz. Can içindeki canları aramaya hep devam edeceğiz. Bugünkü Türkiye, 20 yıl öncesinin Türkiye'sinden katbekat daha güçlü daha müreffeh daha muktedirdir. Yarınki Türkiye, bugünden daha güçlü daha müreffeh daha muktedir olacaktır. Yeter ki Rabia'mıza sıkı sıkıya sahip çıkarak hayata hakim kılalım. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bunun için de bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kara, deniz, hava harp okullarından mezun olan subayları tebrik etti, görev yerlerinde başarılar diledi.

