Milli Savunma Komisyonu, MKEK kanun teklifini görüşmek üzere toplandı

TBMM Milli Savunma Komisyonu, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) anonim şirket olmasını öngören kanun teklifini görüşmek üzere toplandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) anonim şirket olmasını öngören kanun teklifini görüşmek üzere toplandı.

Milli Savunma Komisyonu, MKEK kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Basının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, toplantının başında kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

Kanun teklifine göre Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun yapısı ve statüsü değişiyor. Kanun teklifi ile kurumun adı "Makine ve Kimya Endüstri Anonim Şirketi" olarak değişecek. Sermayesinin tamamı Hazine'ye ait olacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı