Milli Savunma Komisyonu Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu teklifini görüşmek üzere toplandı

- Milli Savunma Komisyonu Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu teklifini görüşmek üzere toplandı Milli Savunma Komisyonu Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu teklifini görüşmek üzere toplandı.