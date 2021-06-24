Milli Savunma Komisyonu Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu teklifini görüşmek üzere toplandı
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Milli Savunma Komisyonu Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu teklifini görüşmek üzere toplandı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Haberler | Politika

- Milli Savunma Komisyonu Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu teklifini görüşmek üzere toplandı Milli Savunma Komisyonu Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu teklifini görüşmek üzere toplandı.

- Milli Savunma Komisyonu Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu teklifini görüşmek üzere toplandı

ANKARA - Milli Savunma Komisyonu Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu teklifini görüşmek üzere toplandı.

Milli Savunma Komisyonu toplandı. Basının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti. CHP Çanakkale milletvekili Özgür Ceylan komisyon toplantısının başında kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

Milli Savunma Komisyonu Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu teklifini görüşmek üzere toplandı
Milli Savunma Komisyonu Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu teklifini görüşmek üzere toplandı
Milli Savunma Komisyonu Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu teklifini görüşmek üzere toplandı
Milli Savunma Komisyonu Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu teklifini görüşmek üzere toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk

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