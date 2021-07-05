Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Çankırı MKE'de işçilerle buluştu Açıklaması

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, "Devletin yüzde yüz desteği ile MKE'yi dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketlerinden biri haline getirmek istiyoruz" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, "Devletin yüzde yüz desteği ile MKE'yi dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketlerinden biri haline getirmek istiyoruz" dedi.

Yılmaz ve komisyon üyeleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Yasin Akdere, Makine Kimya Endüstrisi Çankırı Silah Fabrikası çalışanlarıyla bir araya geldi.

Yılmaz, fabrika bahçesindeki konuşmasında, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) yapısında bir değişiklik yaptıklarını söyledi.

Değişiklik yapılırken esas gayelerinin MKE'nin yapısını güçlendirmek olduğunu belirten Yılmaz, "MKE, bu çıkan yasayla güçlendirildi. MKE'nin güçlendirilmesi, Türkiye'nin güçlendirilmesi demek, güçlü Türkiye'nin milleti de güçlü olur. Güçlü Türkiye'nin, güçlü milletin güçlü bireyleri olarak bizler de daha güçlü oluruz." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığının her ne imkanı var ise bütün imkanları Bakan onayıyla MKE'nin kullanabileceğini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şirket personeli İş Kanunu'na tabi olacak. Şirket faaliyet alanıyla ilgili olarak Harcırah Kanunu'ndan muaf. Taşıt Kanunu'ndan muafsınız, Devlet Memurları Kanunlarından muafsınız, Kamu İhale Kanunu'ndan muafsınız, Devlet İhale Kanunu'ndan muafsınız, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'ndan muafsınız, Kamu Konutları Kanunu'ndan muafsınız, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'dan muafsınız, 233 sayılı ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerden muafsınız ve 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nden muafsınız.

MKE'yi özelleştirme gibi bir düşüncemiz yok ama işçilerimizin, çalışanlarımızın kafasını karıştırmak isteyenler olur diye, kanuna şu ibareyi ekledik, 'Şirket, şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları MKE'nin de kuracağı ortaklıklar, satış, kiralama, işletme hakkının devri ve veya sair başka tasarruflar yoluyla yerli veya yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilemez. Türkiye bugüne kadar birçok kurum kurdu, birçok anonim şirket kurdu hiçbir kanunda böyle bir madde gördünüz mü? Bu ilktir."

MKE'yi büyütmek ve güçlendirmek için hep beraber yürümek istediklerini dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok net söylüyorum, bundan daha güzel bir kurumu, MKE'yi güçlendiren bir kanun çıkmadı. Bundan daha güçlü işçisini, memurunu koruyan bir kanun çıkmadı. Biz MKE'ye sahip çıktık. Memurlarımız da işçi olarak çalışacaklar ancak istiyorlarsa emekli sandıklarına bağlılıkları devam edecek. Devletin yüzde yüz desteği ile MKE'yi dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketlerinden biri haline getirmek istiyoruz. Bunu sizlerle başaracağız. Sizler olmazsanız başarabilmek mümkün değil. Sizler olmazsanız bu hedefe ulaşabilmek mümkün değil. Sizlerden isteğimiz MKE'yi büyütmek, güçlendirmek için hep beraber yürüyelim diyorum."

"Biz artık MKE olarak bir dünya markası olmak istiyoruz"

MKE Genel Müdürü Yasin Akdere de orta kalibredeki silah üretiminin Çankırı'da devam ettiğini söyledi.

Büyük projelerle kendilerinden söz ettirmeye devam edeceklerini belirten Akdere, "Artık Makina ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi olarak ama yüzde yüz kamuya ait, yüzde yüz Hazine Bakanlığına ait, Hazine Bakanlığının kullanım haklarının Milli Savunma Bakanlığımıza devrettiği daha esnek bir yapı, beklentilerimizi daha hızlı bir şekilde karşılayabilecek bir yapı ve ihracat ağırlıklı, ihracatta ses getirecek. Çünkü biz artık MKE olarak bir dünya markası olmak istiyoruz." diye konuştu.

Çalışanların her türlü sorularına cevap verebilecek durumda olduklarını dile getiren Akdere, "Çay servisi yapan arkadaşımdan fabrika müdürü arkadaşıma kadar hepinize ihtiyacımız var. Çünkü bizim hedeflerimiz büyük. Çünkü biz artık yürümeyeceğiz, koşmayacağız. MKE olarak uçacağız. Daha büyük vizyonlarla daha büyük sorumluluk alarak o anlamda sizlerin mutlu olabileceği, sizlerin kafasındaki soru işaretlerini cevaplandırılabileceği bir çalışmaya, Savunma Komisyonu olarak imza attılar, bizleri desteklediler." ifadelerini kullandı.

AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ın da konuşmalarının ardından program sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın