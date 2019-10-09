- Milli Savunma Bakanlığından Türk askerlerin eğitimi ile görüntü paylaşıldı
Milli Savunma Bakanlığı Türk askerlerinin eğitimi ile ilgili görüntü paylaştıANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerlerinin eğitimi ile görüntü paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı Türk askerlerinin eğitimi ile ilgili görüntü paylaştı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerlerinin eğitimi ile görüntü paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından 'Engel Tanımaz Aşarız!' sloganıyla Türk askerinin eğitimden görüntüler paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, Türk Askerlerinin eğitimini gösteren video paylaşıldı.