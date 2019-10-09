- Milli Savunma Bakanlığından Türk askerlerin eğitimi ile görüntü paylaşıldı

- Milli Savunma Bakanlığından Türk askerlerin eğitimi ile görüntü paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı Türk askerlerinin eğitimi ile ilgili görüntü paylaştıANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerlerinin eğitimi ile görüntü paylaştı.

09.10.2019 00:41

Milli Savunma Bakanlığı Türk askerlerinin eğitimi ile ilgili görüntü paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerlerinin eğitimi ile görüntü paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından 'Engel Tanımaz Aşarız!' sloganıyla Türk askerinin eğitimden görüntüler paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Türk Askerlerinin eğitimini gösteren video paylaşıldı.

Kaynak: İHA
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