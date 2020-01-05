Milli Savunma Bakanlığından Trablus'taki saldırıya kınama

05.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:05

Milli Savunma Bakanlığı, Hafter güçlerinin Trablus'taki Kara Harp Okuluna yaptıkları saldırıyı kınadı.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Barış düşmanı Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus'taki Kara Harp Okuluna yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Acımasız saldırıda Libya'nın geleceği olan masum 31 askeri öğrenci şehit edilirken, 30'dan fazla öğrenci de yaralandı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA