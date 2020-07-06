Milli Savunma Bakanlığından tanker uçak paylaşımı Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından, Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan tanker uçaklarla ilgili paylaşım yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından, Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan tanker uçaklarla ilgili paylaşım yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapan tanker uçaklarımız, havada yakıt ikmali desteği ile hava gücümüzü arttırarak muharip uçaklarımızın daha uzun süre ve uzak mesafelerde görev icra etmesini sağlıyor" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA