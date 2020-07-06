Milli Savunma Bakanlığından tanker uçak paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından, Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan tanker uçaklarla ilgili paylaşım yapıldı.
06.07.2020 17:15 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:23
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından, Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan tanker uçaklarla ilgili paylaşım yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapan tanker uçaklarımız, havada yakıt ikmali desteği ile hava gücümüzü arttırarak muharip uçaklarımızın daha uzun süre ve uzak mesafelerde görev icra etmesini sağlıyor" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA