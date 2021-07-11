Milli Savunma Bakanlığından Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılında mesaj Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli Savunma Bakanlığından Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılında mesaj Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılında mesaj Açıklaması
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yakın zamanda Avrupa'da yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yakın zamanda Avrupa'da yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı.

Bakanlıkça yayımlanan mesajda, "26 yıl önce Avrupa'nın orta yerinde acımasızca katledilerek soykırıma uğrayan Srebrenitsa şehitlerimizi rahmetle anıyor, Boşnak kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız…" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Şevval Sam Kartal Tibet
Spor Ali Koç Balotelli Arda Turan Lionel Messi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli Savunma Bakanlığından Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılında mesaj Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 16:19:53. #1.15#

title