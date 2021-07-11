Milli Savunma Bakanlığından Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılında mesaj Açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yakın zamanda Avrupa'da yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yakın zamanda Avrupa'da yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı.
Bakanlıkça yayımlanan mesajda, "26 yıl önce Avrupa'nın orta yerinde acımasızca katledilerek soykırıma uğrayan Srebrenitsa şehitlerimizi rahmetle anıyor, Boşnak kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız…" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap