Milli Savunma Bakanlığından "sıfır atık" açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından "sıfır atık" açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, bakanlık ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birimlerde 'sıfır atık' bilincinin gün geçtikçe geliştiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından

Milli Savunma Bakanlığı, bakanlık ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birimlerde 'sıfır atık' bilincinin gün geçtikçe geliştiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birimlerde 'sıfır atık' bilinci gün geçtikçe gelişiyor" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et