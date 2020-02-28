Milli Savunma Bakanlığından 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' paylaşımı
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Milli Savunma Bakanlığından 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' başlıklı paylaşım yaptı.

28.02.2020 23:30 | Son Güncelleme: 28.02.2020 23:31
Milli Savunma Bakanlığından 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' başlıklı paylaşım yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı görüntülerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye 'deki rejim hedeflerinin bir bir imha edildiği görüntüler yer aldı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İHA


Haber Videosu

: Milli Savunma Bakanlığından 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' paylaşımı
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