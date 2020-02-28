Milli Savunma Bakanlığından 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' başlıklı paylaşım yaptı.
28.02.2020 23:30 | Son Güncelleme: 28.02.2020 23:31
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' başlıklı paylaşım yaptı.
Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı görüntülerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye İdlib'deki rejim hedeflerinin bir bir imha edildiği görüntüler yer aldı.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
Kaynak: İHA