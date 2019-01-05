Milli Savunma Bakanlığından "Sarıkamış" Videosu

Milli Savunma Bakanlığından "Sarıkamış" Videosu

Milli Savunma Bakanlığınca, "Onlar Sarıkamış şehitlerimizin torunları" başlığıyla paylaşılan videoda, Mehmetçik'in karla kaplı dağlardaki operasyonlarından görüntüler yer alıyor.

Milli Savunma Bakanlığından

Milli Savunma Bakanlığınca, "Onlar Sarıkamış şehitlerimizin torunları" başlığıyla paylaşılan videoda, Mehmetçik'in karla kaplı dağlardaki operasyonlarından görüntüler yer alıyor.

Bakanlığın Twitter hesabından, "Onlar Sarıkamış şehitlerimizin torunları" başlığıyla video paylaşıldı.

"Vatan aşkı hiç tükenmez" ifadesinin yer aldığı videoda, terörle mücadele operasyonlarını sürdüren Mehmetçik'in karla kaplı dağlardaki görüntüleri yer alıyor.

Kaynak: AA
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