Milli Savunma Bakanlığından Pençe-Kaplan Operasyonu paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan paylaşımda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Komandoyuz biz engin dağları aşarız. Söz konusu vatansa tereddütsüz koşarız. Kahramanlarımız Pençe-Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütünün Haftanin'deki inlerine girmeye devam ediyor" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA