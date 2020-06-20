Milli Savunma Bakanlığından Pençe-Kaplan Operasyonu paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan paylaşımda bulundu.
20.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:07
Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan paylaşımda bulundu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Komandoyuz biz engin dağları aşarız. Söz konusu vatansa tereddütsüz koşarız. Kahramanlarımız Pençe-Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütünün Haftanin'deki inlerine girmeye devam ediyor" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA