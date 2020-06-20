Milli Savunma Bakanlığından Pençe-Kaplan Operasyonu paylaşımı
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Milli Savunma Bakanlığından Pençe-Kaplan Operasyonu paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından Pençe-Kaplan Operasyonu paylaşımı
20.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:07

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan paylaşımda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Komandoyuz biz engin dağları aşarız. Söz konusu vatansa tereddütsüz koşarız. Kahramanlarımız Pençe-Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütünün Haftanin'deki inlerine girmeye devam ediyor" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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