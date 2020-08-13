Milli Savunma Bakanlığından Oruç Reis araştırma gemisi açıklaması Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetlerinin MTA Oruç Reis araştırma gemisine refakat ve koruma görevine devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetlerinin MTA Oruç Reis araştırma gemisine refakat ve koruma görevine devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA Oruç Reis araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA