Milli Savunma Bakanlığından NATO'ya üyeliğin 70'inci yıl dönümüne özel klip - Haberler
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Milli Savunma Bakanlığından NATO'ya üyeliğin 70'inci yıl dönümüne özel klip

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya katılışının 70'inci yıl dönümü için özel bir video klip hazırladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya katılışının 70'inci yıl dönümü için özel bir video klip hazırladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin NATO'ya katılışının 70'inci yıl dönümü. NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip Türkiye, 'güvenilir, güçlü ve etkin' bir müttefik olarak NATO'nun güvenliğinin tam merkezinde yer almaya ve üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, NATO'ya katılışın 70'inci yıl dönümü için özel bir video klip de hazırladı.

(Utku Şimşek/İHA)

Milli Savunma Bakanlığından NATO'ya üyeliğin 70'inci yıl dönümüne özel klip

Milli Savunma Bakanlığından NATO'ya üyeliğin 70'inci yıl dönümüne özel klip

Milli Savunma Bakanlığından NATO'ya üyeliğin 70'inci yıl dönümüne özel klip

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Politika, Güncel, Haberler

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