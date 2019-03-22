Milli Savunma Bakanlığından "Mavi Vatan" Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Mavi Vatan'la ilgili yapmış olduğu açıklamaların bazı basın-yayın organlarınca aslına uygun şekilde kullanılmadığına dair bir yazılı açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 21 Mart 2019 tarihinde yaptığı konuşmada, 462 bin km karelik Mavi Vatanımızda güvenlik ve huzuru sağlama sorumluluğumuz olduğunu ifade etmiştir. Bakan Akar'ın Mavi Vatanımızla ilgili bu açıklamalarının, bazı basın-yayın organlarınca aslına uygun şekilde kullanılmadığı görülmüştür. Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların barışçıl yollarla ve diyalogla çözülmesinden yana olduğunu her zaman ifade etmekle birlikte, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunmasında da azimli ve kararlıdır." ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA