Milli Savunma Bakanlığından Malazgirt Zaferi klibi

Milli Savunma Bakanlığından Malazgirt Zaferi klibi

Milli Savunma Bakanlığından Malazgirt Zaferi klibi MSB: 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya giren Türkler, yine bir 26 Ağustos günü başlayan Büyük Taarruz'la Anadolu'nun sonsuza kadar Türk Yurdu kalacağını tüm dünyaya göstermiştir.

26.08.2019 20:04
Milli Savunma Bakanlığından Malazgirt Zaferi klibi

Milli Savunma Bakanlığından Malazgirt Zaferi klibi

MSB: 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya giren Türkler, yine bir 26 Ağustos günü başlayan Büyük Taarruz'la Anadolu'nun sonsuza kadar Türk Yurdu kalacağını tüm dünyaya göstermiştir."

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz zaferlerinin yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya giren Türkler, yine bir 26 Ağustos günü başlayan Büyük Taarruz'la Anadolu'nun sonsuza kadar Türk Yurdu kalacağını tüm dünyaya göstermiştir."

Milli Savunma Bakanlığından Malazgirt Zaferi klibi
Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et