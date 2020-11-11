Son Dakika | Milli Savunma Bakanlığından "imza" paylaşımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Milli Savunma Bakanlığından "imza" paylaşımı

11.11.2020 22:33 | Son Güncelleme: 11.11.2020 23:02

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ'daki ateşkese ilişkin, "Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı." ifadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı da mutabakat zaptının imza törenine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu arasında gerçekleştirilen imza töreni, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Bakan Akar, karşılıklı atılan imzaların ardından yaptığı açıklamada, bu sonucun sağlanmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli etkisinin olduğunu belirtti.

Akar, "İmzalarla birlikte Karabağ bölgesinde ateşkesin, barışın, huzurun sağlanmasına çok önemli bir atım atacağımıza bütün kalbimle inanıyorum. Yapacağımız bu çalışmanın bölgeye yararlı, hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Son Dakika | Milli Savunma Bakanlığından 'imza' paylaşımı
Son Dakika | Milli Savunma Bakanlığından 'imza' paylaşımı
Son Dakika | Milli Savunma Bakanlığından 'imza' paylaşımı
Son Dakika | Milli Savunma Bakanlığından 'imza' paylaşımı
Son Dakika | Milli Savunma Bakanlığından 'imza' paylaşımı
Son Dakika | Milli Savunma Bakanlığından 'imza' paylaşımı
Son Dakika | Milli Savunma Bakanlığından 'imza' paylaşımı
Son Dakika | Milli Savunma Bakanlığından 'imza' paylaşımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanlığı'dan Türk Yıldızları paylaşımı
Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanlığı'dan Türk Yıldızları paylaşımı
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Bizim hedefimiz savunma sanayisinde tam bağımsızlık'
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Bizim hedefimiz savunma sanayisinde tam bağımsızlık"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Bu salgın konusunda hiçbir şekilde bireysel kahramanlık yok'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bu salgın konusunda hiçbir şekilde bireysel kahramanlık yok"

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Uğur Mumcu Yıldız Kenter Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Tisserand Erol Bulut Ozan Tufan Şenol Güneş Mehmet Topal
Daha Fazla Bursa Rusya Kasım İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Milli Savunma Bakanlığından "imza" paylaşımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 23:02:02. #1.14#
title