Milli Savunma Bakanlığından duygusal paylaşım
- Milli Savunma Bakanlığından duygusal paylaşımANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçiğin Suriyeli çocuklara yardımını anlatan klip paylaştı.
- Milli Savunma Bakanlığından duygusal paylaşım
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçiğin Suriyeli çocuklara yardımını anlatan klip paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda PKK/PYD/YPG'den kurtarılan Tel Abyad'daki, çocuklara Mehmetçiğin sevgi ve şefkatle yaklaştığı görüldü.
Paylaşımda ise, "Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!" denildi.