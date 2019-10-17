Milli Savunma Bakanlığından duygusal paylaşım

17.10.2019 11:50

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Suriyeli çocuklara yardımlarını anlatan bir video paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından duygusal bir video paylaşıldı. "Suriyeli kardeşlerimiz korkmayın, zulüm bitiyor. Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek" ifadelerinin yer aldığı videoda, PKK/PYD/YPG'den kurtarılan Tel Abyad'da Mehmetçiğin çocuklara sevgi ve şefkatle yaklaştığı görüldü.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA