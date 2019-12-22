Milli Savunma Bakanlığından duygulandıran paylaşım
Haberler » Güncel » Milli Savunma Bakanlığından duygulandıran paylaşım - Haber

Milli Savunma Bakanlığından duygulandıran paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiklerin bölgeye huzur ve güveni getirmek için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

22.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:15
Milli Savunma Bakanlığından duygulandıran paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiklerin bölgeye ve güveni getirmek için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her şey Suriyeli masum çocukların bir nebze de olsa yüzlerini güldürebilmek için. Türk milletinin asil evlatları Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için yorulmadan çalışmaya devam edecek."

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler