Milli Savunma Bakanlığından duygulandıran paylaşım

22.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:13

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiklerin bölgeye huzur ve güveni getirmek için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Her şey Suriyeli masum çocukların bir nebze de olsa yüzlerini güldürebilmek için. Türk milletinin asil evlatları Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için yorulmadan çalışmaya devam edecek." - ANKARA

Kaynak: İHA