Milli Savunma Bakanlığından "Dünya Çocuk Hakları Günü" paylaşımı Açıklaması
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Milli Savunma Bakanlığından "Dünya Çocuk Hakları Günü" paylaşımı Açıklaması

20.11.2020 17:49 | Son Güncelleme: 20.11.2020 17:52
Milli Savunma Bakanlığından

Milli Savunma Bakanlığınca, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla kutlama paylaşımı yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığınca, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla kutlama paylaşımı yayımlandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun. Dünyanın pek çok noktasında çocuklar gülsün diye görev yapan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, minik bedenleri hedef alanların bir daha bu vahşete cüret edememesi için korkusuzca ve fedakarca görev yapmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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