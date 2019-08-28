Milli Savunma Bakanlığından "Büyük Taarruz" ile ilgili paylaşım
Milli Savunma Bakanlığından "Büyük Taarruz" ile ilgili paylaşımANKARA - Milli Savunma Büyük Taarruzla ilgili paylaşımlarına devam etti.
Milli Savunma Bakanlığından "Büyük Taarruz" ile ilgili paylaşım
ANKARA - Milli Savunma Büyük Taarruzla ilgili paylaşımlarına devam etti.
Milli Savunma Bakanlığı Büyük Taarruzla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlara devam etti. Paylaştığı videoda ' Atatürk'ün Ankara'ya telgrafla' bilgiler verildiği görüntüler paylaşıldı.