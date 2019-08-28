Milli Savunma Bakanlığından "Büyük Taarruz" ile ilgili paylaşım

Milli Savunma Bakanlığından "Büyük Taarruz" ile ilgili paylaşım

Milli Savunma Bakanlığından "Büyük Taarruz" ile ilgili paylaşımANKARA - Milli Savunma Büyük Taarruzla ilgili paylaşımlarına devam etti.

28.08.2019 13:38
Milli Savunma Bakanlığından

Milli Savunma Bakanlığından "Büyük Taarruz" ile ilgili paylaşım

ANKARA - Milli Savunma Büyük Taarruzla ilgili paylaşımlarına devam etti.

Milli Savunma Bakanlığı Büyük Taarruzla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlara devam etti. Paylaştığı videoda ' Atatürk'ün Ankara'ya telgrafla' bilgiler verildiği görüntüler paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığından
Kaynak: İHA
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