Milli Savunma Bakanlığından "Büyük Taarruz" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığından "Büyük Taarruz" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

28.08.2019 12:48
Milli Savunma Bakanlığından

Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.


Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yine paylaşımda bulundu. Paylaşılan videoda Atatürk'ün Ankara'ya telgrafla bilgiler verdiği görüntüler yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et