Son dakika! Milli Savunma Bakanlığından generallere hakarete suç duyurusu
Milli Savunma Bakanlığından, bir televizyon kanalında TSK'da görevli generallere söylenen sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bir televizyon kanalında TSK'da görev yapan generallere söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, hazırlıkların tamamlanmasını müteakip suç duyurusunda bulunulacak" ifadesi kullanıldı.
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Kaynak: AA
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