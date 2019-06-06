Son dakika! Milli Savunma Bakanlığından generallere hakarete suç duyurusu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bir televizyon kanalında TSK'da görev yapan generallere söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, hazırlıkların tamamlanmasını müteakip suç duyurusunda bulunulacak" ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA