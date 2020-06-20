Milli Savunma Bakanlığından Babalar Günü paylaşımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milli Savunma Bakanlığından Babalar Günü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Babalar Günü'ne ilişkin bir video paylaşarak tüm babaların Babalar Gününü kutladı.

Milli Savunma Bakanlığından Babalar Günü paylaşımı
20.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:42

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Babalar Günü'ne ilişkin bir video paylaşarak tüm babaların Babalar Gününü kutladı. Görüntüde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu babalar ile çocuklara yer verildi. Ayrıca, asker çocuklarının babalarına ilişkin sözleri de video'da paylaşıldı.

MSB, resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "Cesaretin, şefkatin, fedakarlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların 'Babalar Günü' kutlu olsun..." ifadelerine yer vererek Babalar Günü'ne ilişkin bir video paylaştı.

Görüntüde, asker çocuklarının babalarına ilişkin düşüncelerine yer verildi. Çocuklardan biri, "Ben babamı çok seviyorum ama onu çoğu zaman göremiyorum. Çok özlüyorum ama olsun. Babam, bayrağımızın dalgalandığı her yerde, gece-gündüz demeden görevinin başında. Ben babamla gurur duyuyorum çünkü o çok fedakar" dedi.

Babalarına ilişkin duygularını ifade eden iki kardeş ise "Bizim babamız çok cesur çünkü o bayrağımızın gölgesinde daima huzur, barış ve güven içinde yaşamamız için gücümüze güç, canımıza can kattı ve o şehitlikten sonra en kutsal makamın sahibidir" ifadelerini kullandı.

Bir başkası ise "Benim babam bütün çocuklara kol, kanat gerer. Yaralar sarılsın diye elini uzatıp ulaştığı her gönülde umut yeşertir çünkü benim babam çok şevkatlidir" sözleriyle babasını anlattı.

"Bayrağımız için vatan toprağına nefes oldu"

Çocuklardan bir diğeri ise babasına ilişkin, "Ben babamı çok hatırlayamıyorum. Onu hep annemden dinliyorum. Babam, bayrağımız için vatan toprağına nefes oldu. Biz de onu bu kutsal vatanın toprağına emanet ettik. O da beni, canından öte sevdiği sizlere emanet etti, çünkü benim babam bir kahramandı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Haber
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la evliliğimiz ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la evliliğimiz ihanet yüzünden bitti
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi Haber
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi Haber
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu Haber
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde böyle bisiklet sürdü
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde böyle bisiklet sürdü
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı
Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti
İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Göle dönen yolda ilerlemekte ısrar edince motosikletini akıntıya kaptırdı
Göle dönen yolda ilerlemekte ısrar edince motosikletini akıntıya kaptırdı
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Koca Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Cüneyt Çakır Bülent Uygun Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Lgs Milli Galatasaray
Şu an buradasınız: Milli Savunma Bakanlığından Babalar Günü paylaşımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 12:43:32. #1.15#
title