Milli Savunma Bakanlığından "Anıtkabir" videosu

07.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:24

Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla Anıtkabir'in ve üzerinde bulunduğu Anıttepe'nin anlatıldığı video hazırlandı.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan videoda, Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de mozoleye ilişkin bilgilere yer verildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün bir gezi dönüşünde eski adı Rasattepe olan Anıttepe'de dinlenirken söylediği "Ankara, buradan ne güzel görünüyor" sözünün paylaşıldığı videoda, şunlar kaydedildi:

"Türk milletinin yüreğinde sonsuza kadar yaşamaya devam edecek eşsiz lider Atatürk'ün ebedi istirahatgahı için yer aranırken Ankara'yı çevreleyen hilal şeklindeki doğal oluşumların ortasındaki Rasattepe'ye karar verilir. Bugün üzerinde taşıdığı emanetin ağırlığı ile Anıttepe, o hilalin yıldızı olmuş ve bağımsızlığımızın simgesi şanlı Türk bayrağımız ile bütünleşmiştir. Güneş ışınlarının altın rengiyle parlayan, gökyüzünün mavisiyle buluşan mozole binasına yaklaşık 15 bin kişi kapasiteli tören meydanından 42 basamaklı merdivenle çıkılmaktadır."

Videoda, Selçuklu ve Osmanlı mimarisi özellikleri taşıyan mozole binasının girişinin karşısında, büyük pencerenin yer aldığı nişin içinde sembolik lahit taşının bulunduğu belirtilerek, "Osmaniye'den getirilen lahit taşı 40 ton ağırlığında yekpare kırmızı mermerden oluşmaktadır. Resmi törenler sırasında çelenk mozoleye sunulmakta ve saygı duruşu burada yapılmaktadır. Lahit taşının 7 metre altında ise Atatürk'ün Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak inşa edilen mezar odası bulunmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Anıtkabir'in havadan çekilen görüntülerinin bulunduğu videonun sonunda, Atatürk'ün "İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu 'ben' kelimesiyle ifade edemem. O ben değil bizdir." sözüne yer verildi.

Kaynak: AA