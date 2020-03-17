Milli Savunma Bakanlığında "Korona virüs önlemleri" toplantısı
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Milli Savunma Bakanlığında "Korona virüs önlemleri" toplantısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, korona virüse (Kovid-19) karşı aldıkları tedbirleri yurt içi ve yurt dışındaki harekatları, hudutların güvenliğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde uygulayacaklarını belirterek, "Yükümlü erbaş ve erlerimizin...

17.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:35
Milli Savunma Bakanlığında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, korona virüse (Kovid-19) karşı aldıkları tedbirleri yurt içi ve yurt dışındaki harekatları, hudutların güvenliğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde uygulayacaklarını belirterek, "Yükümlü erbaş ve erlerimizin celp işlemlerine mevcut planlar çerçevesinde devam edilecektir. Gençlerimizin eğitim merkezlerine katılışları sırasında Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak ek önlemler de alınacaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın da katılımıyla dün akşam Bakanlık'ta gerçekleştirdiği toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinde korona virüs kapsamında alınacak önlemleri ele aldı.

Korona virüse karşı alınan birçok tedbiri geçen hafta hayata geçirdiklerini anlatan Bakan Akar, "Genelkurmay Başkanımız, Kuvvet Komutanlarımız ve ilgili personelimizin katılımıyla yaptığımız toplantıda ilave birtakım önlemlerin de bugünden itibaren uygulamaya konulması kararı alınmıştır. Günlük hayatımızı biraz zorlaştırmakla birlikte aldığımız kararlarla personelimizin ve tabii ki halkımızın virüsten korunmasını hedefliyoruz" dedi.

"Bu tedbirler, yurt içi ve yurt dışı harekatlarımızı, hudutlarımızın güvenliğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde uygulanacaktır" değerlendirmesini yapan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri 13 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edilmiştir. Tören, konferans, kısa süreli toplantı, kurs, fuar, seminer gibi faaliyetler de iptal edilmiştir. Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacaktır. Orduevleri ve misafirhanelere; görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmeyecek, günü birlik girişlere izin verilmeyecektir. Milli ve uluslararası tatbikatlar ertelenmiştir. Yurtdışı geçici görevler de ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Şu anda yurt dışında olan personel yurda dönüşlerinde sağlık kontrolüne tabi tutulacak ve belirli bir süre diğer personel ile temasları önlenecektir."

HUDUT BİRLİKLERİNDEKİ ÖNLEMLER

Celp işlemlerine ilişkin de bilgi veren Akar, şu bilgileri verdi:

"Yükümlü erbaş ve erlerimizin celp işlemlerine mevcut planlar çerçevesinde devam edilecektir. Gençlerimizin eğitim merkezlerine katılışları sırasında Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak ek önlemler de alınacaktır. Aileleri tarafından bizlere emanet edilen Mehmetçiklerimizin hafta sonu izinlerini bir süreliğine durdurmuştuk. Askerlerimizin sağlığını ön planda tutarak hayata geçirdiğimiz bu uygulamanın yanı sıra ilave tedbirler de aldık, almaya devam ediyoruz. Hudut birliklerinde de çeşitli önlemler aldık. Yasa dışı geçişlerle mücadeledeki faaliyetimizi personelimizi virüse karşı koruyacak şekilde, koruyucu elbise ve maske takviyesi dahil yeniden düzenledik.

Aldığımız tedbirler bunlarla sınırlı olmayıp günlük hayatın akışı içinde gerekli tedbirler teknolojik imkanlar da kullanılarak alınmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı tüm teşkilatı ile bu salgın riskine karşı teyakkuz halindedir. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli şekilde gerekli tedbirler alınmaktadır. Gelişmeler dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir. "

(İHA)

Kaynak: İHA

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