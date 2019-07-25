Milli Savunma Bakanlığı: Son 3 ayda 489 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir, yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda, son 3 ayda 24'ü sözde lider kadroda olmak üzere, toplam 489 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Albay Zincir,yurt içinde ve dışındaki teröristle mücadele harekatları hakkında şunları söyledi:

PKK'YA YÖNELİK OPERASYONLAR

"Son üç ayda PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla ve taarruz anlayışı ile yürütülen operasyonlarda, 24'ü sözde lider kadroda olmak üzere, toplam 489 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sözde lider kadroda yer alan 24 teröristin biri kırmızı listede, ikisi mavi listede, 7'si turuncu listede ve 14'ü gri listede yer almaktadır. Operasyonlarda 235 silah, 31 ağır silah, 150 bin 150 hafif silah mühimmatı, 22 bin 518 ağır silah mühimmatı, 5 bin 658 kilogram patlayıcı madde ile 651 el bombası ele geçirilmiş, 360 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edilmiş, teröristler tarafından kullanılan 536 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir."

PENÇE HAREKATI

Zincir, 27 Mayıs'ta başlatılan Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün barınmaya çalıştığı Zap, Avaşin, Basyan, Sinat, Haftanin, Gara, Metina ve Kandil bölgelerinin de hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla birçok kez vurulduğunu söyleyerek, "Pençe Harekatı'nın başladığı tarihten bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen toplam 204 PKK'lı teröristin 71'ini Pençe Harekatı kapsamında, Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirilenler oluşturmuştur. Etkisiz hale getirilen 204 teröristin 177'sinin düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirilmiş olması hava harekatlarının etkinliğini ortaya koymaktadır." dedi.

FETÖ İLE MÜCADELE

Diğer bir önemli tehdit olan FETÖ/PDY ile mücadeleye belirlenen müşterek kıstaslar çerçevesinde kararlılıkla devam edildiğini vurgulayan Zincir, "Bu çerçevede yürütülen soruşturmalar neticesinde, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 17 bin 505 personel ihraç edildi. 6 bin 425 personel hakkında ise adli ve idari süreç sürüyor. OHAL'in kalkmasından bugüne kadar Bakan onayı ile 2 bin 423 personel ihraç edildi, 226 emekli personelin rütbeleri geri alındı." bilgisini verdi.

ÜLKELERİNE DÖNEN SURİYELİLER

Zincir, Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) bölgesinde, bölge halkının geri dönmesi için uygun koşulların oluşturulması amacıyla mayın ve EYP temizliğinin sürdürüldüğünü, altyapı çalışmaları emniyetle icrasına destek sağlandığını belirterek, bu kapsamda bugüne kadar 337 bin 729 Suriye vatandaşının gönüllü olarak FKH alanına döndüğünü bildirdi.

Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar çerçevesinde icra edilen ve bugüne kadar 4 bin 645 teröristin etkisiz hale getirildiği Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde de hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edildiğini ifade eden Albay Zincir, bölge halkının emniyeti kapsamında devam eden faaliyetler çerçevesinde, bugüne kadar 300 mayın ve bin 734 el yapımı patlayıcının imha edildiğini kaydetti.

Zincir, özellikle Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanlarına, terör örgütü tarafından yapılan saldırılara bölgedeki unsurlar tarafından meşru müdafaa kapsamında gerekli cevabın verildiğini vurgulayarak, "Tel Rıfat'tan unsurlarımıza olan saldırıları önlemek ve bölgede istikrarı temin etmek maksadıyla önceden varılan mutabakat çerçevesinde şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 19 bağımsız/koordineli devriye faaliyeti icra edilmiştir." ifadesini kullandı.

SOÇİ MUTABAKATI

Soçi Mutabakatı çerçevesinde, Birinci Milli Devriye Faaliyetinin 8 Mart 2019'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Zincir, "Bugüne kadar toplam 75 Milli Devriye Faaliyeti icra edilmiştir. Devriye faaliyetlerinin İdlib'de ateşkesin muhafazası ile bölgede barış ve istikrarın tesisinin devamlılığına olumlu katkı sağladığı değerlendirilmektedir. Bölgeye yönelik rejim taciz ve saldırıları ile Rusya Federasyonu ve rejimin hava saldırıları devam etmektedir. Rejim saldırılarının durdurulması, rejimin işgal ettiği köyleri boşaltması için Rusya Federasyonu nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaya devam edilmektedir." şeklinde konuştu.

MÜNBİÇ YOL HARİTASI

Zincir, Münbiç'teki faaliyetlerin, ABD ile yapılan çeşitli seviyelerdeki temaslar sonucunda belirlenen Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, önceden tamamlanan 68 bağımsız/koordineli devriyeye ilave olarak, 1 Kasım 2018'den itibaren bugüne kadar 31 Müşterek/Birleşik devriye icra edilmiştir. Tüm bu faaliyetlerimize rağmen Münbiç Yol Haritası'nın nihai hedefi olan YPG'nin bölgeden çıkarıldığına, ağır silahların toplandığına ve yerel yönetimin teşkiline yönelik bir tespit yapılamamıştır. Halen bölgede yaklaşık bin kadar terör örgütü mensubu bulunduğu değerlendirilmektedir."

Kaynak: AA