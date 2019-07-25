Milli Savunma Bakanlığında bilgilendirme toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir, yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda son üç ayda 24'ü sözde lider kadroda olmak üzere toplam 489 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 17 bin 505 personel ihraç edildi. 6 bin 425 personel hakkında adli ve idari süreç sürüyor."

Milli Savunma Bakanlığı: "Yurt içinde ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24'ü sözde lider kadroda 489 terörist etkisiz hale getirildi"

MSB: "(Yeni askerlik sistemi) 6 aylık hizmet süresini tamamlayanlardan terhis işlemleri biten 122 bin yükümlü memleketlerine gönderildi."

MSB: "S-400'lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na sevkiyatı bugün itibarıyla tamamlanıyor. Toplam 30 sorti yapıldı."

Kaynak: AA