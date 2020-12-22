Milli Savunma Bakanlığınca Libya Silahlı Kuvvetlerine atış eğitimi verildi
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Milli Savunma Bakanlığınca Libya Silahlı Kuvvetlerine atış eğitimi verildi

22.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:38
Milli Savunma Bakanlığınca Libya Silahlı Kuvvetlerine atış eğitimi verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya Silahlı Kuvvetlerine atış eğitimi verildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya Silahlı Kuvvetlerine atış eğitimi verildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında, Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması için çok yönlü eğitimlere devam edildiği belirtilerek, uzman personel tarafından Libya Silahlı Kuvvetlerine atış eğitimleri verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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